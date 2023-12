Lazio, che mal d’attacco: con l’Inter la sfida più difficile

ROMA - Anche con l’Atletico Madrid niente gol, la Lazio ha nell’attacco il suo problema più evidente. Le 16 reti in campionato sono il peggior dato tra le squadre che sono in lotta per la Champions. Così non va, Sarri lo sa e aspetta l’Inter. Domenica sera all’Olimpico il test più importante contro la difesa bunker di Simone Inzaghi. Appena 7 i gol incassati dai nerazzurri, miglior statistica in Serie A (e 37 quelli fatti).