Lazio, quando rientra Romagnoli: le sue parole

ROMA - Il sorriso di chi sta per tornare. Alessio Romagnoli alla cena di Natale avvisa tutti: è pronto a scendere di nuovo in campo: “Dovrei tornare domani (oggi, ndr) in squadra, poi spero di essere convocato venerdì”, le sue parole a Dazn. Ormai ci siamo, l’infortunio muscolare è alle spalle. Non gioca dal 12 novembre contro la Roma. Ha saltato 5 partite in Serie A, più quella di Coppa Italia con il Genoa e 2 in Champions con Celtic e Atletico Madrid. Sabato contro l’Empoli potrebbe andare in panchina. Vuole una maglia da titolare il 29 dicembre, l'ultima dell'anno, con il Frosinone.