Lazio, ora il derby di Coppa Italia: il punto sugli infortunati

UDINE - Si torna a Formello con tre punti in valigia fondamentali per rivedere il quarto posto. L’anno 2023 per la Lazio è iniziato bene, ma ora testa al derby di Coppa Italia in programma mercoledì alle 18. Rientro previsto in serata da Udine, la squadra rimarrà a Formello per sottoporsi a terapie anti-infiammatorie e sfruttare la crioterapia. Da valutare le condizioni di Isaksen e Zaccagni, usciti acciaccati dalla sfida con l’Udinese. E poi occhi su Luis Alberto e Immobile. “Non lo so, domani hanno un controllo, potrebbero tornare in gruppo martedì. Ci sono, anche se non credo, alcune possibilità per Luis, non per Ciro”, le parole di Sarri. Che ha riabbracciato Romagnoli dopo due mesi: pochi minuti nel finale del Bluenergy, il difensore è pronto a giocare contro la Roma.