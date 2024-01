Diretta Udinese-Lazio: ora LIVE la partita di oggi

Nel pre partita, a Dazn, Patric ha commentato: "Dobbiamo proseguire sulla stessa strada delle ultime sfide, nell'ultimo mese abbiamo ragionato partita per partita vista la classifica. I risultati stanno arrivando, oggi per noi è un'altra gara importantissima".

14:22

Udinese-Lazio, le formazioni ufficiali

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Ferreira, Perez, Kristensen; Ebosele, Lovric, Walace, Payero, Masina; Pereyra; Lucca. A disp.: Silvestri, Padelli, Zarraga, Success, Quina, Davis, Kamara, Tikvic, Ehizibue, Camara, Samardzic, Thauvin, Kabasele. All.: Gariele Cioffi

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Gila, Pellegrini; Guendouzi, Rovella, Kamada; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. A disp.: Sepe, Mandas, Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj, Cataldi, Vecino, Basic, Felipe Anderson, Pedro, Sana Fernandes. All.: Maurizio Sarri

14:09

Lazio, il problema del gol

Nel 2023 ne sono stati segnati 55 gol in Serie A, è lo score peggiore in un anno solare dal 2013 (47 reti). Le ultime due vittorie, di gol, ne hanno prodotti 5 (2 a Empoli, 3 con il Frosinone), un colpo in più di quelli centrati nelle sette partite precedenti.

14:03

Lazio, la formazione ufficiale

LAZIO (4-3-3) - Provedel; Marusic, Patric, Gila, Pellegrini; Guendouzi, Rovella, Kamada; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri.

14:00

Lazio, ecco il primo match dell'anno

I biancocelesti contro l'Udinese vanno a caccia della continuità. Tanto è mancata nella prima parte della stagione e in Friuli si cerca la terza vittoria di fila. Sarri ha vinto tre volte nelle ultime cinque partite di campionato (pareggio a Verona e ko con l’Inter), è uno score che ha portato un po’ di normalità in classifica.

Bluenergy Stadium - Udine