Lazio-Roma, un derby spettacolo: il dato sui biglietti venduti

ROMA - Lazio e Roma, a voi lo spettacolo. Tutto pronto per il derby di Coppa Italia con un Olimpico che si preannuncia caldissimo: sono quasi 45.500 i tifosi che hanno già acquistato un biglietto. Manca ancora per il fischio d’inizio, l’obiettivo sarà arrivare a quota 50mila spettatori. Diverse le iniziative che la Lazio ha messo nel programma: dal video del cantante Briga che canterà sulle note della versione "lazializzata" di My Way di Frank Sinatra, al volo di Olympia passando per il mini concerto del violinista Andrea Casta e il dj-set (ci sarà musica anche all’intervallo). Immancabile il video che la Lazio ha preparato per il compleanno numero 124 che sarà mostrato sui maxi schermi.