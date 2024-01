ROMA - Sarà, ancora una volta, Daniele Orsato a dirigere il derby tra Lazio e Roma nella gara che metterà in palio un posto in semifinale di Coppa Italia. Il fischietto di Schio sarà coadiuvato da Imperiale e Rossi mentre il IV uomo sarà Manganiello. Irrati sarà responsabile del Var mentre all'Avar ci sarà Abbattista.