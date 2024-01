Roma, tifosi infuriati: Taylor è tra i migliori cinque arbitri al mondo

Come ogni anno, la Iffhs ha pubblicato la lista dei migliori arbitri al mondo. Per il 2023 primeggia Marciniak che ha ottenuto un punteggio complessivo di 175 punti. C'è gloria anche per l'Italia, visto che Orsato si piazza al secondo posto con 95 punti. A completare il podio è il francese Turpin, a quota 64. Non sono mancate le polemiche per il posizionamento di Taylor, il quale ha arbitrato la finale di Europa League tra Siviglia e Roma, facendo nascere numerose polemiche sulla sponda giallorossa.