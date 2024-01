Vecino e Pellegrini, chi c'è dietro la rinascita: c'entra un campione olimpico

Matias Vecino e Luca Pellegrini: titolari inamovibili della Lazio forse no, ma giocatori che possono dare un aiuto concreto a Sarri sì. Lo stanno già facendo, visto che le loro reti domenica sono state determinanti per arrivare al successo contro l'Udinese. Vecino, fino a questo momento, ha giocato 19 partite, segnando 4 gol, Pellegrini è a quota 14 con una rete. Entrambi, nonostante alcuni momenti non semplici, si stanno ritagliando uno spazio importante e il merito è anche del percorso che stanno facendo con una mental coach, Nicoletta Romanazzi, nota per essere la professionista che (tra gli altri) si occupa di Jacobs: lui la ringraziò in diretta tv subito dopo l'oro di Tokyo. Romanazzi lavora con vari sportivi, con Vecino collabora da tempo e lui ha spesso parlato dei benefici del loro percorso.