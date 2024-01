Il derby Lazio-Roma, quarti di Coppa Italia, deciso da Zaccagni, continua a far parlar di sé ma non per il campo. Dopo la partita, raid degli ultrà laziali in un pub. Il bilancio è preccupante: due tifosi romanisti sono rimasti accoltellati, uno dei due è stato colpito più volte all'addome e si trova ora in gravi condizioni al Santo Spirito. Una notizia, questa, che completa il quadro dei disordini e del caos in termini di ordine pubblico e sicurezza.