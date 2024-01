Lazio-Roma, scontri nella notte: tifoso accoltellato al petto, è grave

ROMA - La Lazio vince ancora il derby in Coppa Italia contro la Roma, ma il contorno è tutto da dimenticare. Prima dell'inizio della partita tra Distinti Sud e Tevere laterale romanisti e laziali si lancianoi fumogeni e petardi dando vita ad uno spettacolo deplorevole. Così come deplorevole è la bottiglia scagliata dalle tribune sul collo di Bove, uscito a bordocampo. Il clima da guerriglia s'è respirato di continuo, anche in campo con la rissa finale. E poi è proseguito fuori dall'Olimpico con scontri, arresti e feriti.