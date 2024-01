Diretta Sarri, interviste e conferenza stampa LIVE dopo Lazio-Lecce

"Sono quelle situazioni in cui si può dire poco, personaggio straordinario, uomo coraggioso, spero che sia una malattia lunghissima e che possa vivere per altri vent’anni".

15:36

La questione Supercoppa

"La Supercoppa è un parentesi di un campionato che ha bisogno di soldi e che lì cerca nelle maniere meno opportune. La finale più vista di sempre è quella di Fa Cup che si gioca da più di 100 anni nello stesso stadio".

15:35

Sarri a Dazn e la polemica sul campo

"Si gioca su un terreno su cui non mi vengono degli aggettivi: ingiocabile? Non si può giocare a calcio. Abbiamo rischiato tanto nel primo tempo, nel secondo siamo venuti a capo della partita. Il campo dell’Olimpico è ingiocabile, è dipinto perché manca l’erba in molti punti, tutte le squadre danno valutazione del terreno 0".

15:27

Sarri e il paragone con Maestrelli

"È un giocatore che dal punto di vista del potenziale è da grandissimi club. Sono innamorato, anche vederlo correre mi soddisfa esteticamente. Giocatori in scadenza? È una storia italiana, da qui alla fine ci sarà anche tempo per risolverla. Sarri come Maestrelli? Mi ci accosta Massimo perché è un amico, vede tutto il mio lato benevolo. Magari fosse vero, si sta parlando di un mito, penso sia un’esagerazione di Massimo”.

15:25

Sarri e il ruolo di Felipe Anderson

"Felipe quando gioca in questo ruolo ha fatto sempre piuttosto bene. C'è da dire che il periodo che ha fatto l’anno scorso in questo ruolo per lui era un periodo di salute, fiducia, faceva benissimo anche da esterno. Vediamo se quest’anno può continuarci a dare buone cose da centravanti, anche se la nostra intenzione è quella di recuperare totalmente Ciro e Taty”.

15:24

Le parole di Sarri a Sky

"Era una gara difficilissima per tanti motivi, il rischio down contro un avversario che ha sempre creato difficoltà. Per un tempo l’abbiamo pagata, molto meglio nel secondo. Sarebbe stato difficile anche se l’avessimo giocata alle 21 ma giocare alle 12.30 è stata un’imboscata”.

15:08

Le parole del medico della Lazio su Patric

A Lazio Style Channel, il dottor Rodia ha fatto chiarezza sulle condizioni di Patric: "Non siamo preoccupati, ha avuto un trauma contusivo particolarmente doloroso, ma siamo ottimisti. Attualmente la situazione della rosa è abbastanza sotto controllo, abbiamo recuperato quasi tutti con un po' di fatica, forzando la mano nel derby per mettere in campo tutti. Speriamo ora di rifiatare perché anche noi dello staff abbiamo bisogno di riposo dopo queste situazioni complicate su cui abbiamo dovuto lavorare in fretta".

14:55

Il record di Sarri da allenatore della Lazio

Cinque vittorie di fila, non era mai successo nell'era di Maurizio Sarri. La vittoria contro il Lecce fa centrare così un record al tecnico biancoceleste. E ora la Supercoppa italiana.

14:35

Il dato che riguarda Sarri

Dopo la vittoria sul Lecce, Lazio ha ora vinto almeno una partita contro ogni avversario affrontato in Serie A da quando Sarri è diventato allenatore(dal 2021/22): 23 su 23. Lo riporta Opta.

14:32

Il mese della Lazio

La Lazio, con l'1-0 al Lecce, ha centrato la quinta vittoria consecutiva. E a Felipe Anderson il gol mancava da ottobre. Qui il live della partita.

14:22

Lazio, tra poco le parole di Sarri

La Lazio vince contro il Lecce grazie al gol di Felipe Anderson. I biancocelesti salgono in classifica e aspettano il risultato delle altre.

Roma - Stadio Olimpico