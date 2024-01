Lazio-Lecce diretta: segui la partita di Serie A di oggi LIVE

12:54

24' - Fuori Patric per un problema alla spalla

Patric finisce a terra dopo un contrasto con Almqvist: inizialmente lo spagnolo si rialza e sembra poter proseguire senza problemi, ma dopo qualche minuto accusa nuovamente problemi alla spalla. Entra Romagnoli senza riscaldamento

12:48

I tifosi della Lazio con Eriksson

12:43

13' - Occasione Lazio

Grande occasione per la Lazio! Un magia di Luis Alberto pesca Isaksen che da pochi passi calcia centrale su Falcone: il portiere del Lecce si ritrova il pallone tra le mani e respinge in qualche modo.

12:39

9' - Punizione Luis Alberto

Prima occasione per la Lazio, con Luis Alberto che su punizione dal fondo scodella in area ma Felipe Anderson è anticipato da Baschirotto.

12:37

7' - Punizione Lecce

Ferrieri Caputi fischia il primo calcio di punizione per il Lecce, subito battuto da Oudin: il colpo di testa di Baschirotto non crea però nessun problema a Provedel che blocca il pallone.

12:35

5' - Si scalda Pedro

Primi minuti della sfida caratterizzati da possesso palla Lazio, con il Lecce che prova ad alzare il pressing. Nel frattempo a bordo campo si scalda Pedro.

12:30

Lazio-Lecce: è iniziata la partita

Fischio d'inizio per Lazio-Lecce all'Olimpico: primo pallone affidato ai biancocelesti.

12:25

Lazio, la dedica per Eriksson

"Mister siamo al tuo fianco": questo il messaggio dedicato a Eriksson che è comparso sui maxischermi dell'Olimpico prima di Lazio-Lecce. Anche i tifosi biancocelesti hanno esposto uno striscione per l'allenatore del secondo storico scudetto, che qualche giorno fa aveva annunciato di avere un cancro terminale.

12:20

D'Aversa sulla Lazio

"Almqvist? Ci è mancato molto. La Lazio sta bene, è vero ma pur avendo fatto benissimo nel girone di andata noi cerchiamo di migliorarci. Affontiamo una squadra che ha appena vinto il derby e sotto il punto di vista mentale e fisico loro hanno speso tanto, noi non possiamo concerdeci errori. Il fatto di avere così tanti tifosi che ci seguono ci gratifica, vogliamo cambiare il trend anche per loro, non solo per la classifica: tremila tifosi meritano una bella prestazione ma finora i ragazzi da questo punto di vista non sono mai venuti meno". Così Roberto D'Aversa ai microfoni di Sky prima di Lazio-Lecce.

12:15

Sarri: il derby, Luis Alberto, Immobile e il Lecce

"Derby? Più che ne parliamo più energie ci toglie. Dobbiamo isolarci da tutto. Con il Lecce è difficile, ci ha sempre creato tante difficoltà. I motivi? È una squadra che quando si accende crea tante difficoltà. Luis Alberto e Immobile? Si sono allenati poco nell'ultimo mese e mezzo, Luis Alberto ha ripreso da qualche giorno, speriamo che riesca a fare una fetta di partita. Ciro ha ripreso ieri e preferiamo non rischiarlo". Così Maurizio Sarri ai microfoni di Sky prima di Lazio-Lecce.

12:12

Provedel prima di Lazio-Lecce

“Il derby è stata una gara che può aver tolto tanto dal punto di vista nervoso, però restituisce tanto, spero anche di più per quanto fatto in campo e per il risultato ottenuto. Dobbiamo recuperare terreno in classifica, sfruttando le gare come quelle contro la Roma non per dire che ci hanno stancato ma perché ci possono dare molto di più. I nuovi già protagonisti? Tutti ne eravamo consapevoli, è un percorso, siamo gli stessi diventi giorni fa che eravamo riempiti di critiche perché non arrivavano risultati. Ora invece sono arrivati, ma per noi non cambia nulla, deve darci solamente entusiasmo, quello che stiamo seminando lo stiamo raccogliendo. Siamo tranquilli come lo eravamo venti giorni fa". Così Ivan Provedel ai microfoni di Sky prima di Lazio-Lecce.

12:10

Quote e statistiche di Lazio-Lecce

12:05

Riscaldamento all'Olimpico

È ormai tutto pronto all'Olimpico per Lazio-Lecce: le squadre sono scese in campo per il riscaldamento

12:00

Chi arbitra Lazio-Lecce

Arbitro: Ferrieri Caputi; assistenti: Bindoni-Tengoni; IV: Colombo; VAR: Chiffi; AVAR: Di Paolo.

11:50

Lazio senza Castellanos e Immobile: il piano di Sarri

11:45

Lazio-Lecce, numeri e statistiche

Il Lecce ha vinto tre delle ultime quattro sfide contro la Lazio in Serie A (1N), tanti quanti successi nelle precedenti 19 gare contro i biancocelesti nel massimo campionato (4N, 12P). Dopo il successo nel match d’andata per 2-1, il Lecce potrebbe vincere entrambe le gare contro la Lazio in una singola stagione di Serie A per la prima volta in assoluto. La Lazio guidata da Maurizio Sarri non ha vinto nessuna delle tre sfide giocate contro il Lecce in Serie A (1N, 2P); Sarri potrebbe diventare il primo allenatore dei biancocelesti a restare senza successi nelle sue prime quattro sfide contro i giallorossi in Serie A (Giuseppe Materazzi tra il 1988 e il 1990 conquistò una vittoria nelle prime quattro gare). Il Lecce ha vinto soltanto una delle 16 trasferte disputate contro la Lazio in Serie A: quella per 1-2, del 9 gennaio 2011, con autogol di Muslera e centro di Grossmüller (Mauri per la Lazio); cinque pareggi e 10 sconfitte completano il quadro. La Lazio ha vinto gli ultimi tre match di campionato, i biancocelesti potrebbero ottenere quattro successi di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra marzo e aprile scorsi.

11:30

Lazio-Lecce, le formazioni ufficiali

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Gila, Pellegrini; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Isaksen, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Ramadani, Gonzalez; Almqvist, Krstovic, Oudin. All. D’Aversa

11:25

Lazio-Lecce, dove vederla in tv

Stadio Olimpico, Roma