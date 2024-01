ROMA - Stop per Patric durante Lazio-Lecce. Lo spagnolo dopo 24’ si ferma per un problema alla spalla. Già prima del derby aveva accusato lo stesso infortunio. Dopo una caduta durante uno scontro di gioco ha alzato bandiera bianca. Dentro Romagnoli praticamente a freddo. Ora le condizioni di Patric saranno tutte da valutare con esami strumentali. Si spera in uno stop breve visto che la Lazio avrà davanti tanti match importanti. Si inizierà venerdì prossimo con la semifinale di Supercoppa.