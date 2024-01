Lazio, Felipe Anderson: "In noi è cambiato qualcosa. Futuro? Non dico niente..."

ROMA - Un pomeriggio da incorniciare per Felipe Anderson. Gol decisivo contro il Lecce e premio a fine partita per le 300 presenze in maglia Lazio. Il brasiliano ha giocato da prima punta per più di un’ora di gioco, è tornato a sognare dopo tre mesi. "C'è sempre un lavoro di squadra, il supporto di tutti mi dà fiducia in ogni ruolo. Oggi era una partita molto difficile, nel primo tempo non siamo riusciti a esprimerci come volevamo dal punto di vista del gioco, ma abbiamo approcciato bene nel secondo tempo. Il nostro obiettivo era portare a casa i tre punti e quello abbiamo fatto", le parole di Felipe a Sky Sport.