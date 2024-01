Lazio, i tifosi con Eriksson: lo striscione all’Olimpico

ROMA - La Lazio tutta con Sven-Goran Eriksson. All’Olimpico, prima del match contro il Lecce, ecco lo striscione per l’ex allenatore in lotta contro una brutta malattia: “La battaglia è iniziata, mr Sven siamo con te”. Lo svedese, uomo leggenda grazie allo scudetto del 2000 vinto, è da sempre nei cuori di tutti i laziali. Ora ancora di più. Eriksson, negli ultimi giorni, ha ammesso di avere una grave malattia: “Ho il cancro. Mi resta un anno di vita". Tutto il mondo del calcio al suo fianco, i tifosi della Lazio sono in prima linea.