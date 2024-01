Lazio, il programma della Supercoppa: ecco quando parlerà Sarri

ROMA - Programma Supercoppa stilato, la Lazio va all’assalto del trofeo. Martedì 16 gennaio alle 12:10 la partenza per Riyad. Squadra, staff e dirigenza in volo verso l’Arabia Saudita, venerdì c’è la semifinale contro l’Inter. Un giorno prima, giovedì 18 gennaio, alle 9:30 (11:30 ora locale) andrà in scena la conferenza stampa di Maurizio Sarri accompagnato da un calciatore presso l’Al-Awwal Park Stadium. Alle ore 11, (13 ora locale), allenamento presso il Prince Faisal Stadium FC con i primi 15 minuti aperti ai media. Simone Inzaghi, sponda Inter, parlerà in conferenza stampa un’ora prima. Il match che vale la finale è in programma venerdì alle ore 20.