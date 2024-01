Lazio, Rovella: "Sarri e Immobile due top. Il post derby è unico"

RIYAD (Arabia Saudita) - Nicolò Rovella vuole a tutti i costi giocare. Dopo una botta rimediata in allenamento la sua presenza contro l’Inter è in dubbio. Valutazioni in corso, ma intanto ai microfoni della Serie A, parla del grande obiettivo: “Abbiamo aspettative abbastanza alte, ce la giocheremo con tutti. Il mio motorino? Non so dove sia, mi viene naturale correre… e il mio idolo è Modric. Sarri mi ha voluto qua, ma anche Allegri e Palladino sono stati tecnici importanti per me. Sarri appena sono arrivato mi ha accolto e poi mi ha subito spedito in palestra. Il miglior attaccante? Noi qui ne abbiamo uno non male. Immobile è sicuramente un top, direi che scelgo lui".