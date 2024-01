Lazio in ansia, Luis Alberto è sparito: cosa sta succedendo

ROMA - Poco ispirato, soprattutto stralunato. S'è vista troppo spesso la seconda versione del Mago. Luis Alberto nel pallone, più che in palla: escluso dalla formazione contro l'Inter, non ha dato torto a Sarri con il suo ingresso in campo. Non ci voleva molto, tra l'altro, a fare meglio dei calciatori scelti dall'inizio. Luce spenta, non era semplice incidere in un contesto simile, con la Lazio schiacciata dai nerazzurri. Era però complicato immaginare un impatto peggiore in corsa. L'errore più evidente è stato il calcio di punizione sballato, uno schema da fermo diventato ideale per il contropiede del 3-0: pallone intercettato da Sanchez sul suo passaggio in orizzontale, è nato da lì il gol di Frattesi, servito alla perfezione da Mkhitaryan. Una topica marchiana, la fotografia di 40 minuti giocati in modo impotente.