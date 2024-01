Lazio, Romagnoli: "Napoli fortissimo. Futuro? Non ho motivo di pensare ad altro"

In vista di Lazio-Napoli, partita in programma domani alle ore 18 allo "Stadio Olimpico" di Roma, Alessio Romagnoli ha parlato in conferenza stampa per presentare il prossimo impegno della squadra di Maurizio Sarri, reduce dalla brutta sconfitta incassata in semifinale di Supercoppa contro l'Inter di Simone Inzaghi.