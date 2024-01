Napoli, è testa a testa Lindstrom-Ngonge

Oggi il debutto di Dendoncker a Castel Volturno, ieri quello di Ngonge e Traore. Il nuovo Napoli, quello a cui sarà affidata la delicatissima missione-Champions fino a fine stagione, prende gradualmente forma: poi, certo, toccherà a Mazzarri dargli vita. A cominciare dalla partita di domenica all’Olimpico con la Lazio, guarda caso proprio uno scontro diretto per l’Europa, da affrontare senza nove elementi tra squalificati, uomini ai box e alfieri nazionali. Mica gente così, sia chiaro: l’elenco comprende gli infortunati Meret, Natan e Olivera; gli squalificati Kvara, Simeone, Cajuste; lo stesso Traore, alle prese con un programma mirato per recuperare in fretta la condizione atletica smarrita dopo la malaria; e poi Anguissa e Osimhen, impegnati in Coppa d’Africa con Camerun e Nigeria e soprattutto avversari negli ottavi di sabato. Ovvero: uno dei due rispedirà a casa l’altro già domenica.