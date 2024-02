Lazio, Felipe Anderson: "Orgoglioso di vivere in Italia. C'è una mentalità..."

ROMA - "Penso che la storia dell'Italia ha sempre avuto un ruolo importante nella vita dei suoi cittadini". Sono le parole di Felipe Anderson, uno dei protagonisti della collaborazione tra la Serie A e la Italian Trade Agency, agenzia per la promozione e l'internazionalizzazione delle imprese italiane all'estero. In un suggestivo video pubblicato dalla Lega sui propri canali social, l'esterno brasiliano della Lazio ha parlato del suo legame con l'Italia: "Gli italiani hanno sempre avuto una mentalità molto aperta e credo che questo abbia aiutato la ricerca scientifica a diventare una risorsa principale nella nazione e nel servizio sanitario internazionale", l'elogio del brasiliano.