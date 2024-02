Oddi duro: "Lazio vergognosa". Poi difende Sarri e attacca i giocatori

ROMA - L'Atalanta ha meritato, si è visto sul campo e l'ha ribadito anche Sarri dopo il 3-1 con cui la Lazio è andata ko a Bergamo. Intensità, atteggiamento, qualità, la Dea di Gasperini ha messo tutto, ma i demeriti dei biancocelesti, totalmente fuori partita, sono enormi. Anche per Giancarlo Oddi, ex difensore della Lazio , protagonista dello storico scudetto del '74, " la prestazione è stata vergognosa , non so cosa avrà detto Sarri ai giocatori, dico che la prestazione non c’è proprio stata", ha sottolineato ai microfoni di Radiosei.

Oddi: "Sarri non ha colpe"

"I tifosi non possono prendersela con l’allenatore, che cerca di schierare i migliori giocatori che ha. I giocatori devono fare i giocatori, l’allenatore poi fa quello che può. Non penso che l’allenatore faccia giocare gente che reputa non all’altezza. Con l’Atalanta è dura per tutti, soprattutto in questo momento", ha aggiunto Oddi.

Lo scollamento squadra-Sarri

"Non posso credere che nella Lazio ci sia uno scollamento squadra-Sarri: quando un giocatore entra in campo sa di dover fare il giocatore, se qualcuno fa questi ragionamenti dovrebbe cambiare sport. Quello che vedo è che siamo in un momento particolare, quando fino a due partite fa andava tutto bene perché si veniva da 5 vittorie. I giocatori non hanno avuto la cattiveria giusta per affrontare l’Atalanta", ha proseguito.