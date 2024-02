Lazio, Immobile nella storia: 200 gol in Serie A!

CAGLIARI - Ciro Immobile nella storia: l'attaccante e capitano della Lazio segna il momentaneo 2-0 biancoceleste all'Unipol Domus contro il Cagliari con un tap-in che non ha lasciato scampo all'estremo difensore rossoblù, Scuffet, raggiungendo così quota 200 gol in Serie A. Il classe 1990 diventa l’ottavo giocatore a segnare almeno 200 reti nella massima serie italiana, nonché il quarto a raggiungere questa cifra negli ultimi 45 anni, insieme a fuoriclasse del calibro di Roberto Baggio, Francesco Totti e Antonio Di Natale.