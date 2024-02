Lazio, Immobile sfida il Bayern: "Servirà qualcosa di straordinario"

ROMA - Servirà l'impresa sportiva alla Lazio domani sera (mercoledì) all'Olimpico per battere il Bayern Monaco nell'andata degli ottavi di Champions League (ritorno fissato per il 5 marzo). Lo sa Sarri, lo sanno i tifosi, che però non mancheranno e saranno in tanti allo stadio, lo sa soprattutto il capitano Ciro Immobile, che a Sky ha sottolineato: "Sarà difficile ma anche bello e stimolante. Per la gente che ci sarà domani e per onorare la maglia daremo tutto perché il Bayern merita il 110%".