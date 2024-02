Lazio, gioia Immobile: "Convinto della squadra. Ora il campionato"

ROMA - Una serata impossibile da dimenticare. La Lazio batte il Bayern Monaco con una grande gara giocata con applicazione, grinta, intelligenza. E poi c'è il gol di Ciro Immobile con un rigore perfetto che fa esultare tutti e regala la vittoria in attesa del ritorno. "Abbiamo lavorato per poter dire la nostra, l’ho detto già ieri. Ero convinto della prestazione della squadra. Volevamo regalare una bella serata alla nostra gente, ci siamo riusciti. Dovevamo sfruttare meglio le occasioni anche in vista del ritorno, ma va bene così. Giocare queste partite ti regala emozioni, soddisfazioni. Condividere le emozioni con i tifosi è il motivo per cui abbiamo iniziato a giocare da piccoli. Speriamo di giocare così anche in campionato". Queste le parole del bomber a Prime Video.