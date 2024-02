Diretta Lazio-Bayern Monaco: ora LIVE la partita di oggi

"Sarri preferisce un trequartista più di inserimento, ma io sono quello che sono sempre stato, un trequartita puro. Non dobbiamo avere paura, per giocare queste partite di Champions bisogna avere la testa libera. Dobbiamo fare la nostra partita, giocare con personalità, sappiamo che sarà difficile. Sarà un match di sacrificio, compattezza, perché se lasciamo loro spazio, con i giocatori che hanno faranno parecchi danni. La parola d'ordine? Personalità". Così Luis Alberto a Prime Video.

19:59

Lazio-Bayern, le formazioni ufficiali

LAZIO (4-3-3) - Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Vecino, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri.

BAYERN MONACO (4-2-3-1) - Neuer; Mazraoui, Upamecano, Kim, Guerreiro; Kimmich, Goretzka; Sané, Muller, Musiala; Kane. All. Tuchel.

19:56

Klose prima di Lazio-Bayern

"Tornare è un piacere enorme, non posso farvi vedere cosa succede sulla mia pelle, ma veramente questa città e questi tifosi hanno fatto qualcosa di speciale per me. Come andrà la partita? La Lazio potrebbe vincere, questa competizione è fatta per serate storiche". Così Miro Klose a Prime Video.

19:49

Le parole di Pedro nel pre partita

Ho avuto la fortuna di giocare molto nella mia carriera. Questo è l'unico modo di entrare nella storia del calcio o di un club, per farlo entro in ogni partita come fosse una finale. Il gol più importante che ho mai fatto? Quello in finale di Champions League con il Barcellona, è stato pesante e importante per la mia carriera". Così Pedro a Prime Video.

19:43

Il ritmo del Bayern Monaco in Champions

Il Bayern Monaco è rimasto imbattuto nelle ultime 12 sfide contro squadre italiane in Champions League, vincendo le cinque più recenti - l’ultima sconfitta contro queste avversarie nel torneo risale al marzo 2011 (2-3 in casa contro l'Inter).

19:24

I precedenti tra Lazio e Bayern Monaco

L'unico precedente tra Lazio e Bayern Monaco risale agli ottavi di finale della Champions League 2020-21, con la squadra tedesca che vinse entrambe le gare (4-1 in trasferta, 2-1 in casa).

19:12

I numeri della Lazio in casa

Come riportato da Opta, i biancocelesti sono tra le migliori squadre nei top cinque campionati europei in tema di clean sheet: solo il Lille ha tenuto testa alla formazione di Sarri. Infatti tra le mure amiche, allo Stadio Olimpico, ha mantenuto per ben dieci volte la porta inviolata in tutte le competizioni.

18:54

La carica dei tifosi del Bayern Monaco

In gruppo e scortati i tifosi del Bayern Monaco stanno arrivando all'Olimpico: sono circa 3500.