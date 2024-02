Sarri si gira sul rigore di Immobile: il gesto dopo il gol della Lazio

ROMA - Sorpresa all'Olimpico: la Lazio passa in vantaggio contro il Bayern Monaco . Dopo un'ottima partita contro i giganti tedeschi, i biancocelesti sfruttano benissimo una grande occasione: al 67' Upacemano stende Isaksen in area, è calcio di rigore (con espulsione del difensore) che Immobile trasforma con freddezza battendo Neuer . A sorprendere i tifosi, però, è stato il gesto di Sarri .

Immobile segna, il gesto di Sarri durante il rigore

Il tecnico biancoceleste in panchina si è girato in occasione del rigore, preferendo non guardare il tiro del bomber dal dischetto. Inoltre, come riportato da bordocampo, i giocatori avrebbero provato ad abbracciarlo dopo la rete, ma lui è filato dritto in panchina a scrivere altre indicazioni sul suo taccuino, rimanendo impassibile.