Ballotta: "Bene Lazio, ma non era il miglior Bayern"

Quella dell'Olimpico contro il Bayern Monaco è stata una serata magica per la Lazio . Il rigore di Immobile ha regalato la vittoria ai biancocelesti che ora partiranno in vantaggio nel ritorno all'Allianz Arena. L'ex portiere della Lazio Marco Ballotta ha parlato della partita.

Lazio, le parole di Ballotta

Queste le sue parole a Radio Cusano Campus: "Non è stato il Bayern Monaco dei tempi migliori ma è sempre il Bayern. Al ritorno può comunque giocare come sa e recuperare questa partita. È stato importante per la Lazio portarsi a casa la gara d'andata. Si gioca nei 180' e i primi 90' sono stati un segnale importante. Col vantaggio si va a giocare con una certa mentalità a Monaco. Importante aver vinto questa e poi ci si preparerà al ritorno che sarà un'altra partita, diversa e comunque da giocare. La Lazio ha fatto la sua partita ma il Bayern non è stato quello che conosciamo. La Lazio ha vinto e se spingeva maggiormente ma poteva anche chiuderla. Ha cercato di gestire il vantaggio. Penso che la Lazio l'abbia vinta con l'atteggiamento ma il Bayern non è stata la squadra solita, quindi, al ritorno ci si aspetta una gara diversa".