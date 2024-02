Lazio-Bologna 1-2, le pagelle dei biancocelesti: Casale irriconoscibile

Immobile 6,5

L’assist a Isaksen, un gol annullato per fuorigioco, altre due occasioni: 45 minuti in cui dimostra di essere rinato e di scattare come un tempo. Nella ripresa si spegne: autonomia ridotta, va gestito.

Castellanos (20’ st) 5

Entra quando la Lazio è sparita, ma resta fuori dal gioco, tocca pochi palloni, non morde. La concorrenza di Ciro è durissima, eppure dal Taty ci si aspettava di più: è costato 19 milioni, per ora non ha risposto alle attese.

Felipe Anderson 6

Come Sarri, centesima presenza consecutiva in Serie A negli ultimi tre anni. Si è calato bene nel ruolo di Zaccagni, forse perché da una prospettiva diversa vede il campo più aperto e si accentra. Vale lo stesso discorso fatto per Isaksen e Ciro: nella ripresa la benzina è quasi finita.