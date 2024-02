Lazio, nuovo coro sulle note di Annalisa: ecco il testo integrale e le musica

Dal palco dell'Ariston allo stadio , il brano con cui Annalisa ha gareggiato all'ultimo Festival di Sanremo , in cui si è classificata terza, ha conquistato non solo le classifiche ma anche i tifosi della Lazio . I supporter biancocelesti infatti hanno preso spunto proprio dal testo di 'Sinceramente' per creare un nuovo coro ad hoc per la squadra.

Lazio, il nuovo coro sulle note di 'Sinceramente'

Il nuovo coro ha fatto il suo esordio nella trasferta contro il Torino, vinta per 2-0 dagli uomini di Sarri, e ha fatto letteralmente ballare tutto il settore ospiti. "E avanti Lazio, Lazio, Lazio parto anche se non so quando torno ma ho bisogno di tifare per te. Sto gridando, sto gridando, ti sostengo e non farò mai un passo indietro, di nuovo sopra a un treno", questo il testo sulle note dell'ultima hit della cantante.