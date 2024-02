Canzoni Sanremo 2024: classifica dei brani più ascoltati. Sorpresa al primo posto

È arrivato solo sesto a Sanremo 2024 ma Mahmood ha conquistato gli italiani con la sua 'Tuta gold'. La canzone è ad oggi la più ascoltata del Festival, addirittura più della vincitrice Angelina Mango, che per il momento deve accontentarsi della quarta posizione su Spotify (e in questi giorni non ha mai raggiunto la vetta). Il brano di Mahmood - alla sua terza partecipazione all'Ariston dopo le vittorie nel 2019 e nel 2022 - è presente anche nella classifica globale della piattaforma streaming: ergo, il pezzo viene ascoltato pure al di fuori dei confini nazionali. Inoltre è il più trasmesso dalle radio insieme a quello di Annalisa.