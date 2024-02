Lazio-Bayern Monaco, stangata per i tifosi tedeschi: la decisione della Uefa

ROMA - Dura sanzione da parte della Uefa al Bayern Monaco. Il Comitato di controllo, etica e disciplina della confederazione europea ha multato il club tedesco con oltre 50 mila euro per l'accensione di razzi e lancio di oggetti da parte dei tifosi nel corso della sfida disputata all'Olimpico lo scorso 14 febbraio contro la Lazio, andata degli ottavi di finale. La Uefa ha imposto al Bayern Monaco il divieto di vendere ai propri tifosi i biglietti in occasione della eventuale, prossima trasferta di Champions League. Il club tedesco è stato multato di 10.500 euro per aver lanciato oggetti e di 40.250 euro per aver acceso razzi per un totale di 50.750 euro. Il match di ritorno è in programma martedì 5 marzo alle ore 21.