Sarri impazzisce dopo l'espulsione di Pellegrini: mani in testa e occhiali persi. E a Pioli...

Maurizio Sarri non ci sta: quando viene espulso Luca Pellegrini il tecnico della Lazio si infuria. Si mette le mani in testa, perde gli occhiali (che ritroverà poco dopo) e poi dice qualcosa a Pioli che, nel frattempo, sta discutendo con Immobile. Le uniche parole che si capiscono, dal labiale, sono quelle in cui Sarri dice: "Vedi, vedi" ma non è chiaro a cosa si riferisse esattamente. In ogni caso, dopo qualche minuto di nervosismo, Sarri ha ridisegnato la sua Lazio e ripreso ad allenare normalmente.