Lazio-Milan diretta 0-0: ora LIVE la partita di oggi

Si parte! Lazio con maglia biancoceleste, classica divisa rossonera per il Milan. Primo pallone per i ragazzi di Pioli.

20:29

Sarri nel pre partita sul momento della squadra

“La squadra ha fatto un periodo ininterrotto di partite, è chiaro che c'è stanchezza mentale e fisica. Oggi abbiamo fatto altre scelte. Riposo? Per forza, la squadra ha dato segnali di stanchezza. Abbiamo accelerato alcuni recuperi, Vecino e Zaccagni non sono al 100% ma abbiamo dovuto far riposare qualcuno. La cena? Ho capito la necessità della squadra di allenarsi meno, abbiamo fatto una sola seduta e siamo andati a cena". Così Sarri a Dazn prima di Lazio-Milan.

20:18

Il momento del Milan

Il Milan ha mancato il successo in tre delle ultime cinque gare in Serie A (2N, 1P), dopo una serie di quattro vittorie di fila in campionato; dopo il pareggio nell’ultimo turno (1-1 vs Atalanta), inoltre, i rossoneri potrebbero impattare due match di fila per la prima volta da maggio scorso – il primo di quei due pareggi fu all’Olimpico vs Roma.

20:10

La Lazio si affida a Guendouzi

Il francese ancora titolare a centrocampo. 21 partite di fila, 2418’ di gioco da inizio stagione, 938’ nel 2024 i numeri per lui. Sarri ormai non può fare a meno di lui.

20:00

Il momento della Lazio

Sarri viene da tre sconfitte nelle ultime cinque giornate con Fiorentina, Bologna e Atalanta. È riuscito a battere Torino e Cagliari e dentro ci ha messo anche l’impresa con il Bayern nell’ottavo di andata.

19:37

Olimpico pieno: il dato sui biglietti venduti

Previsti quasi 50mila spettatori, si punta a toccare la soglia entro il fischio d'inizio. Sono stati venduti 20mila biglietti totali per la gara odierna: il numero di tagliandi si va ad aggiungere agli abbonati stagionali (30.333), da cui però va tagliata la fetta degli “Aquilotti” (circa 4mila), la cui tessera non comprende il big match con il Milan. La quota a questa mattina era di 46mila presenze sugli spalti.

19:34

Lazio, la formazione ufficiale

LAZIO (4-3-3) - Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri.

19:24

Milan, la formazione ufficiale

MILAN (4-2-3-1) - Maignan; Florenzi, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Bennacer; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli. A disp.: Sportiello, Mirante, Thiaw, Kalulu, Calabria, Tomori, Jimenez, Terracciano, Musah, Reijnders, Okafor, Chukwueze.

19:20

Lazio, con il Milan una chiamata per l'Europa

Servono punti per rimanere in zona Europa, serve una vittoria per scacciare via la crisi. La Lazio pronta ad affrontare il Milan dell'ex Pioli. Fischio d'inizio ore 20:45 in un Olimpico che si preannuncia pieno.

Roma - Stadio Olimpico