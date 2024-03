Furia Immobile a bordocampo per il rigore non dato in Lazio-Milan: "Ma come si fa?"

Un episodio al 12' ha acceso subito Lazio-Milan e l'Olimpico si è fatto sentire con l'arbitro Di Bello. Su un pallone in verticale Maignan e Florenzi non si sono capiti, il portiere è entrato in scivolata togliendo la palla al suo compagno e lasciandola vagante. Poi, per inerzia, il francese è franato addosso a Castellanos, che stava provando ad arrivare sulla sfera. L'attaccante è andato giù in area, ma l'arbitro non ha concesso il rigore, mandando su tutte le furie la panchina della Lazio.