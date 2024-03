Pioli e la frase sull'espulsione di Pellegrini in diretta tv: "Che cosa dovevamo fare?"

Subito dopo il triplice fischio del match tra Lazio e Milan, Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Dazn. L'estremo difensore del Milan ha esordito nel commentare l'espulsione di Pellegrini: "Sarri mi ha detto che 'La palla stava per uscire'. Ma l'arbitro non ha fischiato. Pulisic è un giocatore corretto, ha fatto la sua giocata. Non vedo perché dovevamo buttare noi fuori il pallone, se questa era la loro volontà dovevano farla loro. La partita? Avevamo preparato che le nostre mezzali scalassero un po' più sulle fasce per andare in superiorità numerica: a destra lo abbiamo fatto bene, a sinistra Loftus-Cheek è stato un po' troppo dentro al campo. Poi in 10 vs 11 era giusto aggiungere un'altra punta".