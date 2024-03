Lazio, post con Di Bello dopo il ko con il Milan. E i tifosi sono furiosi…

ROMA - Dopo Lazio-Milan il club biancoceleste ha postato la foto dell’arbitro di Bello su Instagram per comunicazione il risultato. Come dire: il protagonista della sfida è stato l’arbitro con tre rossi tra le fila dei biancocelesti. Polemiche, proteste, cartellini: la sfida con l’Olimpico ha visto protagoniste soprattutto le decisioni dell’arbitro. E i tifosi, sui social, sono furiosi. Qualcuno, con ironia, scrive: “L’arbitro Moreno (quello del Mondiale del 2002, ndr) in contro a Di Bello era Collina”. E ancora: “Ma che ha combinato l’arbitro? Ha espulso anche a me che ero a casa per aver spento la tv”. I laziali arrabbiato con l fischietto di Brindisi: “Impossibile commentare una partita del genere, ma sempre forza Lazio”.