Lazio, altalena Lotito: Champions, calo e tecnico in discussione

Le discese ardite e le risalite. «Io vorrei... non vorrei... ma se vuoi». Mica viene in mente solo la canzone di Lucio Battisti. E’ la gestione ventennale della Lazio. Un passo avanti e due indietro. L’altalena di Lotito, voluta o meno, è certificata dai risultati. Sarri sta entrando nella stessa scia dei predecessori, lapidati dalla pubblica piazza (senza trascurare i malumori del presidente) nella stagione della Champions. Pesa eccome in campionato, è inevitabile. Un dettaglio supera qualsiasi perplessità: Mau non aveva mai perso tre volte di fila (Fiorentina fuori casa, Milan all’Olimpico e Bayern) da quando allena la Lazio e sono già trascorsi tre anni con 138 partite. La flessione si è concretizzata a febbraio: cinque sconfitte nelle ultime otto partite, la tempistica non è casuale e il calendario ha contribuito. Ha inciso la tradizionale ritrosia di Lotito a intervenire a gennaio: vale la pena ricordare che la Lazio, prima di volare in Arabia Saudita per la Supercoppa, era a meno 1 dal quarto posto. Ora accusa un ritardo di sette punti dalla Roma, nessuno sa se il quinto posto varrà per la Champions, in corsa anche Atalanta, Napoli e Fiorentina. Sarri lo sapeva benissimo: era inutile chiedere rinforzi, perché la società (con l’incice di liquidità in ordine) non lo avrebbe accontentato, anche se Pedro va per i 37 anni, Zaccagni era fermo. Sarri si era sgolato invano in estate, quando servivano giocatori in grado di alzare la concorrenza e tamponare la cessione di Milinkovic (9 gol e 8 assist nell’ultimo campionato di Serie A, nella stagione precedente 11 e 11). Nel frattempo ha valorizzato Gila, ha inserito Isaksen, Guendouzi lo ringrazia, Cataldi non aveva mai giocato a livelli così alti. Rovella, mollato dalla Juve, è fermo per la pubalgia. Il Taty lo aspettiamo.