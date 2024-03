Monza, Palladino e il futuro alla Lazio: “Serve rispetto per Sarri”

MONZA - "Il mio futuro è la partita con il Genoa. Ci metto sempre tanto impegno e tanta passione in ciascuna cosa che faccio. Vorrei che questa stagione non finisse mai”. Raffaele Palladino in conferenza stampa spegne così le voci di mercato che lo vorrebbero sulla panchina della Lazio a partire dalla prossima stagione. L’allenatore del Monza ha poi continuato: “A inizio anno avrei fatto fatica a crederci di essere in questa situazione. Le voci sul mio futuro sono extra campo, perciò non mi interessano. Bisogna avere rispetto per la Lazio e per Sarri”. Monza pronto alla sfida con il Genoa. Palladino non pensa al futuro, chissà se un giorno sarà biancoceleste.