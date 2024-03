Lazio, Gila e i fischi: “Tutti meritati. L’obiettivo? Sempre l’Europa”

ROMA - Una nota positiva di questo momento difficile della Lazio: Mario Gila. Il difensore cresce di partita in partita e ora, ai microfoni di Sky, parla anche da leader dopo il ko con l’Udinese: “I fischi sono meritati, ovvio. Dopo la stagione dell’anno scorso c’erano aspettative molto alte, oggi i tifosi vedono la squadra 10° in classifica, quindi sì, sono meritati. C’è un perché, abbiamo avuto delle partite dove siamo stati bravi a vincere e a fare risultati positivi. Poi ci sono stati momenti negativi e la squadra lì non ha saputo avere un equlibrio giusto. Credo sia questo il motivo per cui non stiamo andando bene”.