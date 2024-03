Lazio-Udinese diretta: segui la partita di oggi LIVE

Allo "Stadio Olimpico" di Roma la Lazio di Maurizio Sarri (squalificato, al suo posto ci sarà Martusciello) ospita l'Udinese di Gabriele Cioffi, in occasione del Monday Night della 28esima giornata del campionato di Serie A. I biancocelesti, reduci dall'eliminazione dalla Champions League, sfidano i bianconeri, in piena corsa per la salvezza: segui la partita in diretta, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.