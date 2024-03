Immobile sostituito, è una furia: ecco la frase urlata verso la panchina

ROMA - Una notte da incubo per la Lazio all'Olimpico dove i biancocelesti di Maurizio Sarri (squalificato e sostituito in panchina dal vice Giovanni Martusciello) sono stati sconfitti dall'Udinese , incappando così nella terza sconfitta di fila in campionato .

Lazio, Immobile furioso dopo il cambio

Oltre ai punti persi, che allontanano ancora di più la squadra capitolina dalla zona Europa, la sfida contro i friulani è stata segnata anche dall'infortunio di Provedel e dall'insofferenza del capitano Immobile al momento del cambio con Castellanos, avvenuto dopo un'ora di gioco quando l'Udinese era avanti nel punteggio. Dopo essersi visto respingere due conclusioni dal portiere ospite Okoye, l'attaccante è stato sostituito e all'uscita dal campo non ha nascosto la sua delusione: "Siamo sotto 2-1, siamo sotto 2-1, non capisco…", secondo quanto riportato dal bordocampista di Dazn, è la frase urlata da Immobile in direzione della panchina senza comunque rivolgersi a qualcuno in particolare.