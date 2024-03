La Lazio saluta Sarri: "Squadra a Martusciello". Il comunicato ufficiale

Martusciello a Frosinone, e poi?

Dunque la Lazio andrà a Frosinone, nel prossimo turno di campionato, con Martusciello in panchina come primo allenatore. Nel comunicato del club biancoceleste però non vengono specificate le tempistiche: è possibile che Martusciello possa traghettare la squadra soltanto per una o per poche giornate, in attesa del nuovo allenatore da annunciare, oppure può anche darsi che resti fino a giugno. Intanto si fa il totonome per il futuro tecnico della Lazio ed erede di Sarri...