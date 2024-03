Lazio, la verità di Martusciello: “Mai parlato contro Sarri“

ROMA - Sarri è andato via dalla Lazio e alla guida dei biancocelsti è stato promosso Martusciello, il vice. Il nuovo allenatore ha voluto chiare un aspetto prima di guidare Immobile e compagni nella prima partita ufficiale: "Non ho mai pronunciato parole che potessero andare contro la squadra, contro Sarri, di cui ho profonda stima, o altre componenti. Ho semplicemente dato la mia disponibilità alla Società, che mi ha prospettato questa possibilità. Non si può sminuire il lavoro che è stato portato a termine finora, così come nessuno potrà minare l’impegno che d’ora in poi verrà ulteriormente profuso".