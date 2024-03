Lazio, Patric esulta: “Di squadra, per la maglia!”

ROMA - “Di squadra, per la maglia. Bravi ragazzi non era per niente facile. Complimenti”. Patric esulta sui social per la vittoria della Lazio contro il Frosinone. Un messaggio che arriva dopo giorni di tensione e incertezza, ma con la squadra di Martusciello che è riuscita a ritrovare i tre punti. Lo spagnolo non era in campo, ma ha seguito la squadra nella trasferta allo Stirpe. Con lui anche Rovella e Provedel, che hanno voluto mostrare tutta la vicinanza alla squadra nonostante non fossero convocati. Adesso per lui e per tutta la squadra si apre un nuovo capitolo: da mercoledì con Tudor in panchina partirà una stagione nella stagione. C'è il sogno Europa e una Coppa Italia da provare a conquistare. Serve mare calmo prima di tutto, per ripartire tutti insieme.