Frosinone-Lazio diretta, segui la partita di Serie A LIVE

Frosinone e Lazio si affrontano in un derby particolare: entrambe le squadre, infatti, arrivano da un momento buio. Gli uomini di Eusebio Di Francesco non trovano la vittoria in campionato da ormai sette giornate e sono scivolati al terzultimo posto in classifica. Dall'altra parte, in casa biancoceleste, è stata una settimana turbolenta dopo le dimissioni di Maurizio Sarri e il suo staff. La società ha deciso così di affidare la guida tecnica della squadra per questa gara a Giovanni Martusciello, vice dell'ex allenatore e unico a non dimettersi.