Frosinone-Lazio ore 20.45: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Frosinone-Lazio, la cronaca

La Lazio chiude allo "Stirpe" di Frosinone la settimana più difficile della stagione. Le dimissioni di Sarri hanno inevitabilmente scosso l'ambiente biancoceleste nel pomeriggio di martedì, fino a costringere il presidente Claudio Lotito a prendere delle contromisure e ad avviare il casting per la panchina capitolina. A spuntarla è stato Igor Tudor, che sarà alla guida di Immobile e compagni a partire dal big match con la Juventus del prossimo 30 marzo. In palio punti pesanti in terra ciociara, con i gialloblù di Eusebio Di Francesco che non possono più permettersi passi falsi dopo il ko di misura incassato a Reggio Emilia contro il Sassuolo di Davide Ballardini. Il rigore fallito da Kaio Jorge non è certo un lontano ricordo. La Lazio, dal canto suo, ha necessariamente bisogno di vincere per credere ancora in un prestigioso piazzamento europeo. Il quinto posto, che ad oggi potrebbe significare qualificazione alla nuova edizione della Champions League, dista attualmente otto lunghezze. L'obiettivo minimo, a questo punto, è staccare il pass per i playoff della prossima Europa League.