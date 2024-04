Pagelle Lazio: Vecino non si arrende mai, Marusic un disastro

Il suo talento a tutta fascia e? sprecato, ancora di piu? se hai difficolta? a entrare in area e decidi di giocare con due mezze punte in appoggio al centravanti. Celik spinge e trova spazio per attaccare.

Isaksen 6

Nella prima mezz’ora sembra difficile da prendere, e? il piu? vivace e ispirato. Quello che crea la Lazio, lo deve al danese. De Rossi gli dedica la marcatura a uomo di Angelin?o. Tudor, dal punto di vista tattico, gli rimprovera qualcosa e lo toglie nell’intervallo. Alla resa dei conti, un favore alla Roma.

Pedro (1’ st) 5,5

Troppo nervoso, sente il derby con la Roma, cade nel tranello delle provocazioni.

Kamada 6

Anche lui, come Luis Alberto, fatica da trequartista. La posizione avanzata lo esclude dalla manovra. Quando arretra nel ruolo di mediano, fa giocare meglio la Lazio, dimostrando personalita? e contrasto. Il giapponese e? forse la novita? piu? efficace e sorprendente del nuovo corso.

Immobile 5,5

Si puo? dire tutto, ma la Lazio deve l’unica vera occasione della partita al movimento di Ciro: da posizione defilata e di sinistro non era semplice mettere dentro quel pallone. E’ piu? vivo rispetto alla semifinale di Coppa Italia. Una distorsione al ginocchio lo costringe a uscire dopo un tempo.

Castellanos (1’ st) 5

Gioca senza guardare la porta, cosi? non riesce a garantire profondita?. Tira solo due volte, da fuori area: una palla in bocca a Svilar e l’altra buttata quasi in fallo laterale. Si distingue, come al solito, per un giallo e la litigiosita? spiccata.