Lazio, Patric: "Chi non è adatto a Tudor si faccia da parte"

Lazio, le parole di Patric

Queste le sue parole ai microfoni del club: "Tudor ci chiede cose diverse rispetto a Sarri, è sicuramente un cambio drastico a livello di gioco. Anche lui ha bisogno di tempo per lavorare con la squadra e capire quali possano essere i profili più adatti alla sua idea di calcio. È un periodo che richiede anche onestà: chi non dovesse essere adatto ai suoi principi è giusto che si faccia da parte perché la cosa più importante rimane sempre la Lazio".

Patric, il pensiero sul derby

Patric ha parlato anche del derby: "C'è tanto rammarico per la sconfitta, sappiamo l'importanza di quella partita per i tifosi. Perderlo è stato brutto anche per la classifica perché ci ha allontanato dai posti che vogliamo occupare. Mancano però anche tante partite, per questo dobbiamo pensare positivo, affrontare una gara alla volta e poi vedere dove potremo arrivare".