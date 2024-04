Roma-Lazio diretta: segui il derby e tutti gli aggiornamenti LIVE

ROMA - È il giorno del derby, della grande sfida della Capitale, della partita più attesa. Sarà un Roma-Lazio speciale perché sia De Rossi , che da calciatore ne ha giocati moltissimi, sia Tudor vivranno il derby per la prima volta da allenatori. I giallorossi, fermati a Lecce sullo 0-0, vogliono ripartire e rimanere in scia del Bologna; per i biancocelesti, invece, forse quello di oggi è l'ultimo treno Champions: segui in diretta tutti gli aggiornamenti.

Tutto su Roma-Lazio

16:05

La conferenza stampa di Tudor

Tudor in conferenza stampa ha presentato la partita, analizzato la Roma e parlato di De Rossi. LEGGI TUTTO

15:55

Tutto sul derby Roma-Lazio

Dove vederlo, statistiche, precedenti, la presenza a bordocampo di Diletta Leotta e tanto altro: tutto quello che c'è da sapere su questo Roma-Lazio. QUI I DETTAGLI

15:45

Roma-Lazio, situazione sotto controllo

Dopo qualche momento di tensione vicino all'Olimpico, con l'arresto anche di un tifoso, e nella zona di Ponte Milvio, adesso la situazione è sotto controllo.

15:37

Il piano sicurezza per il derby

In un Olimpico sold out, per il derby saranno impegnati più di mille agenti (circa 1200) per evitare disordini e tutti gli striscioni saranno controllati. All'interno dello stadio ci saranno 750 steward. LEGGI TUTTO

15:27

17mila tifosi della Lazio all'Olimpico

Saranno 17mila i tifosi della Lazio presenti all'Olimpico, divisi tra Curva Nord e Distinti Nord: tutto sold out. LEGGI TUTTO

15:15

Tra poco l'apertura dei cancelli

Tra quindici minuti, alle 15:30, i cancelli dello stadio Olimpico verranno aperti e i primi tifosi cominceranno ad entrare.

15:05

Roma, si va verso Angeliño titolare

Stando alle ultime indicazioni di formazione, sponda Roma, sulla fascia sinistra potrebbe spuntarla Angeliño su Spinazzola. Lo spagnolo potrebbe partire titolare ed essere preferito da De Rossi.

14:55

Curva Sud tra coreografia e striscioni

Aspettiamoci, come in ogni derby, un fantastico spettacolo sugli spalti tra cori, striscioni e coreografie. La Roma, che gioca in casa, sarà sostenuta a gran voce dalla Curva Sud, che per l'occasione presenterà uno show di colori. LEGGI TUTTO

14:42

Le probabili formazioni di Roma e Lazio

De Rossi con la formazione tipo, eccetto N'Dicka squalificato, Tudor con qualche assenza e con la scelta di tenere inizialmente in panchina Luis Alberto: ecco le probabili formazioni. LEGGI TUTTO

14:30

Scontri tra tifosi prima del derby

Il derby s'è già acceso. A diverse ore dal fischio d'inizio si sono registrati scontri tra tifosi della Roma e della Lazio, venuti a contatto vicino all'Olimpico. LEGGI TUTTO